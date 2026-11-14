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“A Tavola con il Nero”, tour dei giornalisti enogastronomici

Un van con a bordo esperti di settore guidati da Riccardo Lagorio, esperto di denominazioni comunali, ha percorso la provincia in lungo e in larg

Mariangela Milani
|1 ora fa
“A Tavola con il Nero”, tour dei giornalisti enogastronomici
1 MIN DI LETTURA
Un van con a bordo giornalisti di settore, guidati da Riccardo Lagorio, esperto di denominazioni comunali, ha percorso la provincia in lungo e in largo. Il mini-van è partito dalla patria del Nero di Pecorara de.co per raggiungere i ristoranti piacentini che hanno deciso di utilizzare i prodotti a filiera corta, a base del pregiato tartufo raccolto tra i monti di Alta Val Tidone. I ristoranti sono quelli che hanno aderito all’iniziativa “A Tavola con il Nero”, promossa dal Comune di Alta Val Tidone nell’ambito del progetto di promozione del Nero di Pecorara.
Ad accompagnare il tour anche quattro giornalisti di testate e siti enogastronomici nazionali che hanno recensito il tour al profumo di tartufo. 

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