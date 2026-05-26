A Termine Grosso di Travo una Big Bench per tutti: è tra le poche senza barriere in Europa

Una nuova panchina gigante affacciata sulle colline della Val Trebbia, ma soprattutto pensata davvero per tutti. In località Termine Grosso, lungo la Sp 68 di Bobbiano che collega Travo alla Pietra Parcellara, è stata inaugurata la nuova Big Bench per tutti, progetto inclusivo nato all’interno del circuito internazionale del Big Bench Community Project.

L’iniziativa è stata promossa dalla Coop Assofa di via Zoni, che negli ultimi due anni ha seguito l’intero iter: dalla richiesta dei permessi alla ricerca di finanziatori, fino alla realizzazione concreta della struttura.

Una panchina accessibile anche in carrozzina

La nuova installazione non è una semplice attrazione panoramica. La particolarità della “Big Bench per tutti” è infatti quella di essere accessibile anche alle persone con disabilità motorie e a chi utilizza la sedia a rotelle.

Un elemento che la rende particolarmente rara: quella di Travo è infatti la numero 462 del mondo all’interno del circuito Big Bench, ma soprattutto solo la quinta in Europa completamente priva di barriere.

Fondamentale per la realizzazione del progetto è stato il contributo del Big Bench Community Project, insieme al sostegno del Comune di Travo, dei benefattori e delle imprese che hanno collaborato ai lavori.

Il taglio del nastro

Alla cerimonia inaugurale erano presenti il presidente di Coop Assofa Pierangelo Liguori, la sindaca Roberta Valla, una delegazione dell’Associazione Alpini di Travo, volontari, operatori, utenti della cooperativa e alcuni sostenitori del progetto.

La nuova panchina offre un punto di sosta panoramico sulle colline piacentine, con vista sulla Pietra Perduca e sulla vallata circostante.

Passaporto e timbro della visita

Come avviene per le altre panchine giganti del circuito internazionale, anche a Travo sarà possibile acquistare il tradizionale “passaporto” del Big Bench Community Project e collezionare il timbro della visita.

I passaporti sono disponibili in alcuni esercizi del paese: Barrio Cafè, Osteria del Sole e Simo’s Palate.

Festa il 2 giugno in piazza Trento

Le celebrazioni proseguiranno martedì 2 giugno in piazza Trento a Travo. Alle 17.30 è prevista una breve cerimonia con la proiezione delle immagini del taglio del nastro e gli interventi di Pierangelo Liguori e della sindaca Roberta Valla.