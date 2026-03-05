Addio a Ghizzoni, Castel San Giovanni perde il suo macellaio

I commercianti di Castelsangiovanni perdono uno dei decani. Celestino Ghizzoni, storico macellaio di Corso Matteotti, si è spento a 85 anni, la maggior parte dei quali spesi a lavorare. Per mezzo secolo ha gestito la storica bottega di corso Matteotti, dove da ragazzino era entrato come garzone e dove nel 1975 era ritornato per farne la sua bottega. "Ne era diventato proprietario – racconta il figlio Antonio – e da allora ha continuato a lavorarci fino a tre anni fa, quando ha deciso di ritirarsi". Insieme alla moglie, Graziella Fugazza, e poi con il figlio Antonio Celestino Ghizzoni aveva saputo creare rapporti di fiducia con clienti che venivano anche da Milano, Pavia appositamente per acquistare la carne dallo storico macellaio di Castelsangiovanni.