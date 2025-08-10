Sunday, August 10

Addio a Pergolotti, ex presidente della Cassa rurale e grande amico di Casaroli

Fu lui a intagliare la sedia per papa Wojtyla, durante la sua storica visita a Castelsangiovanni

Mariangela Milani
August 10, 2025|5 ore fa
Una foto d'epoca della falegnameria con Pergolotti a sinistra
Si è spento a 86 anni Giovanni, detto Gianni, Pergolotti, ex presidente tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta della Cassa Rurale nonché storico falegname di Castelsangiovanni. Fu lui a intagliare la sedia per papa Wojtyla, durante la sua storica visita a Castelsangiovanni.
Pergolotti nella sua vita è stato anche impegnato politicamente e attivista della Democrazia Cristiana, presente nelle attività parrocchiali e anche tra i primi ad aderire al gruppo scout di Castelsangiovanni. Una persona dai mille interessi e un amore, quello per il legno e per l’arte della falegnameria, che aveva appreso dal padre Renato, a sua volta erede dell’attività avviata a inizio Novecento dai suoi avi e oggi portata avanti dal figlio Gianluca.
Amico del cardinale Agostino Casaroli, fu Pergolotti ad invitare il porporato castellano, segretario di Stato ai tempi di papa Giovanni Paolo II, all’inaugurazione della sede della Cassa Rurale in piazza XX Settembre

