"Al Turass", San Giorgio premia Adriano Modenesi

“Coscienza, Solidarietà e amore”, è così che il sindaco di San Giorgio Donatella Alberoni ha presentato il vincitore del 18esimo premio “Al Turass”, assegnato al presidente della Pro Loco, Adriano Modenesi: “Un cittadino – prosegue il sindaco – che si è speso per la comunità attraverso il volontariato”.

C’era gioia e leggerezza in Piazza Marconi. Si è trattato infatti di un momento per celebrare, appunto, la comunità. La giornata di ieri, che ha chiuso la 28esima edizione della Festa del Fungo, ha aperto con uno spettacolo delle majorette sulle note della banda di Agazzano, che hanno scaldato la piazza e attirato i visitatori nel fulcro delle celebrazioni. Al tutto è conseguito il tradizionale saluto delle autorità. Sul palco si è parlato del significato di ciò che stava accadendo a San Giorgio, una festa attesa tutto l’anno che non sarebbe possibile avere senza lo sforzo di tutta la gente che anima il paese: “Riuscire a mettere al centro di una festa il valore del volontariato è una cosa importante, perché è il volontariato che rende bella una comunità, donandosi senza quantificare. Questo penso sia il distintivo che rende bella la vita di un paese”, ha detto in apertura don Claudio Carbeni. Proprio in merito all’aiuto senza fine ultimo, è stato così premiato Adriano Modenesi, presidente della Pro Loco di San Giorgio, che ha voluto ringraziare il sindaco, le autorità presenti, i cittadini, ma soprattutto gli amici. “Ricevere questo premio oggi è un onore e al tempo stesso una grande emozione. Voglio ringraziare questa comunità che rappresenta da sempre le mie radici, la mia storia e la mia casa”.