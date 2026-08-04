Allerta arancione per temperature elevate, attesi 38 °C e temporali

Allerta arancione a causa delle alte temperature, attese "intorno ai 38 gradi o localmente anche superiori", per la giornata di domani nelle zone di pianura e della prima collina del Piacentino. Nel dettaglio, secondo l'allerta meteo emessa dalla Protezione civile dell'Emilia Romagna, "è prevista la persistenza di temperature massime elevate con diffuse condizioni di disagio bioclimatico. Inoltre - viene osservato - dal pomeriggio non si escludono temporali sparsi e di breve durata, con possibili effetti associati occasionali".

L'allerta è invece di colore giallo, sempre per temperature elevate, sulle fasce collinari più alte dell'intera regione.