Allerta meteo, venti forti in arrivo. Neve sopra i 700 metri
Previsioni della Protezione civile dell'Emilia Romagna
Redazione Online
|1 ora fa
Nella giornata di mercoledì 18 marzo sono previsti venti di burrasca forte (75-88 Km/h) da nord-est sul crinale appenninico, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Lo rende noto la Protezione civile con una allerta meteo di colore arancione. Nella mattinata sono previste nevicate di debole/moderata intensità (15-30 cm) a quote attorno ai 700-800 metri, con temporaneo interessamento anche delle aree a quote inferiori. Nel pomeriggio la quota neve è prevista in rialzo a 1000-1100 metri sull'Appennino orientale e a 900-1000 metri su quello emiliano. Lungo tutta la fascia montana non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili.
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