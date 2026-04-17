Allerte meteo, attivo il canale WhatsApp della Protezione civile
Per ricevere ogni giorno bollettini di vigilanza ed eventuali allerte, con aggiornamenti in tempo reale in caso di emergenza. Lo strumento si affianca ai canali già attivi su Telegram e X
Redazione Online
|3 ore fa
Un nuovo strumento per essere sempre informati sulla situazione meteorologica in Emilia-Romagna. E' il servizio "Allerta Meteo Emilia-Romagna" ora disponibile anche su Whatsapp, con un proprio canale dedicato al quale è già possibile iscriversi e che si affianca ai canali già attivi: Telegram e X. L’iscrizione al canale WhatsApp consente di ricevere direttamente sul proprio smartphone ogni giorno i bollettini di vigilanza e le eventuali allerte meteo emesse da Arpae e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.
Inoltre, quando necessario, sul canale saranno pubblicati contenuti utili come segnalazioni di temporali intensi, aggiornamenti di monitoraggio, approfondimenti e consigli pratici su come comportarsi in caso di allerta.
Per iscriversi al canale WhatsApp:
https://www.whatsapp.com/channel/0029Vb7unKRLSmbS47kGVv3c e poi cliccare su “Segui il canale”