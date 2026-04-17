Allerte meteo, attivo il canale WhatsApp della Protezione civile

Un nuovo strumento per essere sempre informati sulla situazione meteorologica in Emilia-Romagna. E' il servizio "Allerta Meteo Emilia-Romagna" ora disponibile anche su Whatsapp, con un proprio canale dedicato al quale è già possibile iscriversi e che si affianca ai canali già attivi: Telegram e X. L’iscrizione al canale WhatsApp consente di ricevere direttamente sul proprio smartphone ogni giorno i bollettini di vigilanza e le eventuali allerte meteo emesse da Arpae e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

Inoltre, quando necessario, sul canale saranno pubblicati contenuti utili come segnalazioni di temporali intensi, aggiornamenti di monitoraggio, approfondimenti e consigli pratici su come comportarsi in caso di allerta.

Per iscriversi al canale WhatsApp: