Alta Val Tidone, 243mila euro per la sicurezza stradale tra Trevozzo e Nibbiano

Un incrocio più sicuro a Trevozzo e nuovi asfalti a Nibbiano. A Trevozzo i lavori hanno riguardato la riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio tra la statale 412, che qui prende il nome di via Enrico Fermi, e la provinciale 60 di Croce che attraversa il ponte sul Tidone in uscita da Pianello. I lavori hanno portato, tra l'altro, alla realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali illuminati e nuovi passaggi pedonali.

A Nibbiano invece i lavori hanno riguardato la posa di nuovi asfalti per cancellare l’effetto “groviera” in Viale Rimembranze e Via Roma a Nibbiano. In totale sono serviti 243 mila euro