Aria condizionata a scuola: sì ma dove? E quanto serve?

Aule e spazi scolastici sono bollenti già prima dell’arrivo dell’estate? Il comune di Castelvetro, nella Bassa piacentina, è quello più virtuoso di tutti. Il polo infanzia (nido e materna) in piazza Stefano Villa così come il plesso di via Kennedy (elementari e medie) sono entrambi climatizzati e dotati di ventilazione meccanica controllata. Bimbi, ragazzi, personale tecnico e docenti non soffrono il caldo in classe e nelle sezioni. «Gli edifici sono stati progettati rispettando requisiti impiantistici fondamentali», spiega la sindaca Silvia Granata. «Nido e materna sono efficientati dal 2016, primaria e secondaria dal 2021».