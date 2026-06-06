Aria condizionata a scuola: sì ma dove? E quanto serve?
Istituti con predisposizione all’impianto (che però il più delle volte non c’è) e dibattito aperto nella Bassa. Ecco la mappa
Valentina Paderni
|3 ore fa
Le scuole di Castelvetro e di Roveleto di Cadeo - © Libertà/Valentina Paderni
Aule e spazi scolastici sono bollenti già prima dell’arrivo dell’estate? Il comune di Castelvetro, nella Bassa piacentina, è quello più virtuoso di tutti. Il polo infanzia (nido e materna) in piazza Stefano Villa così come il plesso di via Kennedy (elementari e medie) sono entrambi climatizzati e dotati di ventilazione meccanica controllata. Bimbi, ragazzi, personale tecnico e docenti non soffrono il caldo in classe e nelle sezioni. «Gli edifici sono stati progettati rispettando requisiti impiantistici fondamentali», spiega la sindaca Silvia Granata. «Nido e materna sono efficientati dal 2016, primaria e secondaria dal 2021».