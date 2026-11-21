Un albero di cachi (Diospyros kaki), fotografato nelle nostre colline, per celebrare l’odierna Giornata Nazionale degli Alberi. Sono molteplici le iniziative (convegni, mostre, escursioni) a livello locale, regionale e nazionale in programma per una ricorrenza che ha sempre più seguito.

Abbiamo scelto, non per caso, il simbolismo dell’albero di kaki, albero da frutto originario dell’Asia Orientale, diffuso anche in Italia, con frutti che maturano in autunno, quando la pianta è spoglia. La nostra Regione, infatti, proprio oggi presenta (Bologna, ore 10) una nuova e straordinaria pubblicazione: «Grandi alberi da frutto: castagni, meli e peri», il risultato di un censimento condotto sul territorio che ha permesso di individuare e studiare alcune decine di grandi alberi di quelle tre specie, fondamentali per la storia della frutticoltura regionale.

La Giornata Nazionale degli Alberi richiama da anni l’importanza del patrimonio arboreo per l’ambiente, il paesaggio, la biodiversità e la cultura. Al di là della meraviglia e della tutela degli alberi monumentali «Per secoli castagni, meli e peri, hanno rappresentato una risorsa fondamentale per la sopravvivenza e l’economia delle nostre popolazioni, soprattutto nelle aree collinari e montane», spiega l’assessore regionale alla Cultura Gessica Allegni. I grandi alberi da frutto ricordano il valore legato alla storia dell’alimentazione, del lavoro agricolo e della civiltà rurale e rappresentano un interessante ponte tra tradizione e attualità.