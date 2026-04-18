Boccata d'ossigeno per il Po, sei milioni di euro. L'annuncio a "Nel mirino"

Arriva una bella “boccata d'ossigeno” per rilanciare il Po, sei milioni di euro frutto dell'impegno congiunto tra Regione Emilia Romagna e Sogin. A confermarlo è stato il consigliere regionale Luca Quintavalla ai microfoni di “Nel Mirino”: il talk di approfondimento condotto da Nicoletta Bracchi è tornato a occuparsi del grande fiume come risorsa per il nostro territorio fornendo diversi spunti in merito: “punzecchiati” dalle domande del giornalista di “Libertà” Cristian Brusamonti, ne hanno parlato il dirigente di AIPO Emilia Romagna occidentale Gianluca Zanichelli, la guida responsabile delle visite all'Isola Serafini Elena Marsiglia, l'assessora all'ambiente del Comune di Piacenza Serena Groppelli, la sindaca di Rottofreno e consigliera provinciale Paola Galvani e Laura Chiappa di Legambiente Piacenza.

«Stiamo finalmente raccogliendo i frutti di un lavoro di anni, con risorse importanti per avere a breve progetti concreti. Noi sosteniamo AIPO in una visione a 360 gradi per valorizzare il fiume dal punto di vista turistico, sia enogastronomico sia musicale, pensiamo infatti a come potremmo sfruttare la figura di Giuseppe Verdi, sia sul tema delle ciclovie. Il Contratto di Fiume è un ottimo esempio di ciò che vogliamo fare tutti insieme, ora grazie al nostro impegno abbiamo firmato un protocollo tra Regione e Sogin: noi metteremo 2 milioni e loro 4 per progetti condivisi dai dieci comuni rivieraschi per piste ciclabili, attracchi e sistemare il guado di Sigerico su Calendasco».