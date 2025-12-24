Borgonovo, dopo 42 anni chiude la storica erboristeria

Dopo 42 anni ha chiuso di battenti l'erboristeria Menta Piperita di via Roma. Tra gli scaffali dove erano ordinatamente posizionati profumi, creme, linee di prodotti per i bambini, carte aromatiche, prodotti a base di principi naturali era impossibile non trovare qualcosa che soddisfacesse i propri desideri. Dietro al bancone sempre loro, Silvana e Marisa Tosi, gemelle indistinguibili l’una dall’altra. Uguali in tutto, anche nel vestire e nella capigliatura. È stata Silvana ad aver preso la decisione di abbassare definitivamente la serranda dell’erboristeria. Del resto da quando, lo scorso mese di marzo, la sorella gemella non c’è più, "non è più la stessa cosa - dice Silvana - non me la sento di continuare". "Avremmo potuto andare avanti ancora, ma senza la mia metà non ha senso". La storica erboristeria ha quindi chiuso i battenti, giusto in tempo per augurare buon Natale alla schiera di affezionati clienti.