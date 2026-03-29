Brugneto, la Regione: l’acqua della diga è salva

La diga del Brugneto dovrebbe essere salva. Il condizionale è d’obbligo, ma almeno una buona notizia è arrivata a “Nel Mirino” e riguarda l’agricoltura. La richiesta al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale è arrivata dal direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli: «Il tema dell’acqua e del rinnovo della concessione della diga del Brugneto è fondamentale per noi, siamo in una fase cruciale e chiedo al presidente un impegno particolare perché è troppo importante».

Arrivata quindi la rassicurazione da parte di de Pascale «su una partita che confido si risolverà positivamente per la provincia di Piacenza, anche grazie al lavoro fatto insieme alla sindaca Katia Tarasconi». Rimangono purtroppo tante altre criticità da risolvere per gli agricoltori, il clima si era già percepito un mese fa quando in ben 5mila da tutta la regione (600 solo da Piacenza) erano andati a Bologna per una grande mobilitazione.