Brugneto: macché acqua, il nodo è l’energia elettrica
Al di là dell’aspetto idropotabile, il torrente serve ad alimentare la produzione delle due centrali gestite da Iren che avrebbe così una perdita economica
Cristian Brusamonti
|1 ora fa
La diga del Brugneto in una foto di Emilio Grassi
Il caso della diga: il vero motivo per cui Genova si oppone all’accordo già raggiunto tra regioni. Al di là dell’aspetto idropotabile, il torrente serve ad alimentare la produzione delle due centrali gestite da Iren che avrebbe così una perdita economica.
Foti: non si può guadagnare sulla pelle degli altri
Il ministro è stato coinvolto per cercare l’accordo tra Regioni. «Ora il presidente de Pascale deve chiamare la sindaca Salis e convincerla. Il destino della Valtrebbia è in mano a persone dello stesso partito che non vanno d’accordo»
De Pascale: gli utili vengono dopo il resto
Il presidente della Regione Emilia Romagna ha sentito la sindaca Salis. «Vuole garanzie sulle necessità idropotabili di Genova, ma siamo pronti a dimostrare che la proposta 4+4 non è tale da mettere in crisi la città».
Gli articoli più letti della settimana
1.
A luglio taglio del nastro per il grande magazzino di prodotti per la casa
2.
Studente in difficoltà “adottato” dai prof: maturità con 100 e a settembre l’università
3.
Tromba d'aria su Rossetti Market, danni per un milione di euro
4.
A cinquant’anni dall’esame di maturità la terza B del liceo Gioia si ritrova sui banchi