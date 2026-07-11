Brugneto: macché acqua, il nodo è l’energia elettrica

Il caso della diga: il vero motivo per cui Genova si oppone all’accordo già raggiunto tra regioni. Al di là dell’aspetto idropotabile, il torrente serve ad alimentare la produzione delle due centrali gestite da Iren che avrebbe così una perdita economica.

Foti: non si può guadagnare sulla pelle degli altri

Il ministro è stato coinvolto per cercare l’accordo tra Regioni. «Ora il presidente de Pascale deve chiamare la sindaca Salis e convincerla. Il destino della Valtrebbia è in mano a persone dello stesso partito che non vanno d’accordo»

De Pascale: gli utili vengono dopo il resto

Il presidente della Regione Emilia Romagna ha sentito la sindaca Salis. «Vuole garanzie sulle necessità idropotabili di Genova, ma siamo pronti a dimostrare che la proposta 4+4 non è tale da mettere in crisi la città».