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Brugneto: macché acqua, il nodo è l’energia elettrica

Al di là dell’aspetto idropotabile, il torrente serve ad alimentare la produzione delle due centrali gestite da Iren che avrebbe così una perdita economica

Cristian Brusamonti
|1 ora fa
La diga del Brugneto in una foto di Emilio Grassi
La diga del Brugneto in una foto di Emilio Grassi
1 MIN DI LETTURA
Il caso della diga: il vero motivo per cui Genova si oppone all’accordo già raggiunto tra regioni. Al di là dell’aspetto idropotabile, il torrente serve ad alimentare la produzione delle due centrali gestite da Iren che avrebbe così una perdita economica.
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La pagina di Libertà dedicata alla vicenda della diga del Brugneto
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