Bulli a Carpaneto, quasi ogni giorno incursioni al supermarket
Dopo un cinquantenne picchiato da minorenni per aver difeso un ragazzino, i residenti si interrogano sulla sicurezza in paese.
Valentina Paderni
|29 minuti fa
Carpaneto
Carpaneto si interroga sulla sicurezza in paese dopo l'episodio di un cinquantenne picchiato da un gruppuscolo di bulli per aver difeso un ragazzino. E parlandone emerge che non si tratterebbe di un caso isolato. Nella borgata della Valdarda ci sarebbero anche gruppi di minorenni che, quasi ogni giorno, rubano. Così accade, di pomeriggio, in un supermercato del centro paese. C’è chi entra, ruba e poi esce grazie all’apertura delle porte automatiche messa in atto da chi fa il ‘palo’ fuori. E’ uno schema d’azione definito. Tendono a rubare merendine, cioccolato, lattine che si infilano in tasca, viene detto. Ma sono anche riusciti a sottrarre una cassa di bottiglie di the. Episodio quest’ultimo per cui sono stati chiamati anche i carabinieri. I filmati della videosorveglianza ci sono e vengono visionati. «Girano in bici, in gruppi misti, maschi e femmine. E’ un comportamento più diffuso di quello che si potrebbe pensare. Capita quasi giornalmente - dicono gli addetti alla vendita. - Quando entrano cerchiamo di richiamare la loro attenzione mandando un messaggio con l’altoparlante con cui chiediamo l’intervento di un addetto alla sicurezza in magazzino. Per ora, nessuno ci ha avvicinato con fare minaccioso».
