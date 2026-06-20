Caldo estivo, tre giorni di "Forte disagio bioclimatico estivo"

"Forte disagio bioclimatico estivo". Sono tre giorni da bollino rosso per la città di Piacenza, oggi, domani e lunedì - e anche per tutta la pianura per domani e lunedì. Sono le previsioni di Arpae basate sull’indice di Thom, riferite all'area urbana, di pianura, di collina e di montagna, e attive dal 18 maggio al 15 settembre 2026.

Il disagio bioclimatico non è l'unico problema causato dalle elevate temperature di questi giorni: si aggiunge infatti anche l'aumento delle concentrazioni di ozono, che nella giornata di ieri hanno raggiunto i 180 microgrammi al metro cubo al Parco Montecucco.