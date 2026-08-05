Caldo record e allerta arancione sulla pianura piacentina: oggi fino a 38 gradi, domani punte di 40

Oggi il giorno più caldo: Piacenza in allerta arancione

Il grande caldo non concede tregua al Piacentino. Per oggi, mercoledì 5 agosto, Arpae e Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile hanno confermato l'allerta arancione per temperature estreme sulla pianura piacentina, mentre la collina resta in allerta gialla e la montagna in verde. Per il resto dei parametri – criticità idraulica, idrogeologica, temporali e vento – non sono invece previste particolari criticità.

Massime fino a 38 gradi e forte disagio bioclimatico

Secondo il bollettino, nelle aree di pianura e di prima collina si prevedono temperature massime intorno ai 38 gradi, localmente anche superiori, accompagnate da diffuse condizioni di disagio bioclimatico. Una situazione che rende particolarmente gravose le attività all'aperto, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con rischi maggiori per anziani, bambini e persone fragili.

Nel pomeriggio possibili temporali sull'Appennino

L'afa potrebbe essere interrotta solo in parte. Dal pomeriggio, infatti, non si escludono temporali sparsi e di breve durata, soprattutto lungo la fascia appenninica, fenomeni che potrebbero essere accompagnati da effetti occasionali ma che non saranno sufficienti ad attenuare in modo significativo il caldo sulla pianura.

Domani ancora peggio: attesi fino a 40 gradi

Le previsioni indicano che l'ondata di calore proseguirà anche domani. La nuova allerta regionale mantiene l'arancione sulla pianura piacentina e prevede temperature comprese tra 38 e 39 gradi, con punte localmente fino a 40 gradi, sempre accompagnate da diffuse condizioni di disagio bioclimatico. Anche per domani resta possibile la formazione di temporali sparsi lungo la dorsale appenninica.