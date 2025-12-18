Casa protetta, i cani in corsia portano felicità agli anziani

La pet therapy entra tra le corsie della casa protetta Albesani. I protagonisti sono due splendidi cani di razza Samoiedo e Golden Retriver. Vengono da un centro di allevamento e addestramento di Casteggio. Il Biancospino specializzato anche in pet therapy e da qualche tempo hanno preso a frequentare i corridoi della casa protetta di Castelsangiovanni. Grazie alla loro presenza, e a quella di un team di addestratrici esperte in cosiddetti interventi assistiti con animali, le corsie due volte al mese si animano. Tanti anziani aspettano con impazienza l’arrivo dei due cani, con cui hanno stretto amicizia. Dopo un periodo di rodaggio ora la presenza dei due amici a quattro zampe, anche grazie ad un contributo del Rotary Valtidone, è stata riconfermata anche per il prossimo anno. Un buon motivo per festeggiare insieme a parenti, amici, personale della struttura protetta e anche amministratori locali a cui il progetto è stato presentato in via ufficiale.