Castel San Giovanni, niente più autobus in corso Matteotti

Niente più autobus lungo corso Matteotti. Per evitare continue rotture dei sampietrini si va verso la soluzione più radicale, ventilata da tempo e finora mai messa in atto. Verranno eliminate le tre fermate del bus lungo il Corso e anche quella di viale fratelli Bandiera in favore di una sola fermata che sarà in piazzale Gramsci (lato edicola e Gelatiere). La fermata di piazzale Gramsci verrà potenziata. Quest’ultima, utilizzatissima soprattutto dagli studenti, verrà dotata, finalmente, di una pensilina illuminata (oggi quando piove gli studenti si riparano sotto le tettoie dei locali prospicenti) e di una palina intelligente. Tutte le novità verranno illustrate durante una commissione ad hoc a cui saranno invitati a partecipare anche rappresentanti del servizio di trasporto pubblico.