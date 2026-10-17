Castel San Giovanni, tornano le barrette di cioccolato solidali dei Lions: raccolta fondi per le scuole
Da domenica 18 ottobre distribuzione al mercato settimanale e nei negozi della città. Il ricavato sosterrà iniziative sul territorio, come quelle dell’Istituto comprensivo Cardinale Casaroli.
Mariangela Milani
|3 ore fa
Da domenica 18 ottobre parte la distribuzione a Castelsangiovanni delle barrette di cioccolata benefiche.
I Lions saranno presenti in occasione del mercato settimanale per l’annuale iniziative dolce tramite cui i soci Lions raccolgono fondi da destinare ad attività del territorio. In special modo i fondi sono stati utilizzati negli ultimi anni per sostenere le attività dell’Istituto comprensivo cardinale Casaroli.
Le barrette verranno distribuite anche in diversi negozi.