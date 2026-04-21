Acna, risiko-parcheggi. Una voce da via Taverna: «Riservateli all’Ausl»

Perché non riservare nella ex Acna una congrua quota di posti auto ai dipendenti dell’Ausl? Così si alleggerirebbe la caotica situazione quotidiana di occupazione permanente dei parcheggi veri e “creativi”, disseminati tra il retro della scuola Taverna, piazzale Torino, l’asta della stessa via Taverna, e persino il lungo mura di viale Tramello dove le auto in certe mattine si infilano sul prato e vanno quasi a sbattere contro le mura farnesiane.

Avanza un correttivo che prevederebbe l’ingresso nel nuovo parcheggio nell’ex Acna da una trasversale di via Campagna, ovvero via Astorri, quindi passaggio lungo via Cantarana e accesso al parcheggio di nuova realizzazione, spostando qui un traffico che si concentrerebbe però solo in alcune ore della giornata. L’ex Acna oggi è una spianata, la bonifica è conclusa, il progetto avanza con la quota di verde previsto e i 287 posti auto.

Da via Taverna, commercianti e residenti si stanno interrogando se questo nuovo polmone non possa recare beneficio e respiro anche a tutta l’area nord e alla loro via. Da qui, un incontro, non formale, ma informativo, dove lanciare l’idea. Sono stati invitati domani nel primo pomeriggio alla Gelateria 900 il vicesindaco Matteo Bongiorni e la l’assessora Serena Groppelli che si occupa di Ambiente ma anche di Partecipazione. E più partecipazione di così...dal basso. L’idea, a quanto pare, è quella di suggerire che si riservino posti auto ad esclusivo uso dei dipendenti dell’ospedale.