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Acna, risiko-parcheggi. Una voce da via Taverna: «Riservateli all’Ausl»

Domani incontro tra il vicesindaco, commercianti e residenti. Idee in campo per rendere “fluidi” posti auto perennemente occupati

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
|2 ore fa
Acna, risiko-parcheggi. Una voce da via Taverna: «Riservateli all’Ausl»
1 MIN DI LETTURA
Perché non riservare nella ex Acna una congrua quota di posti auto ai dipendenti dell’Ausl? Così si alleggerirebbe la caotica situazione quotidiana di occupazione permanente dei parcheggi veri e “creativi”, disseminati tra il retro della scuola Taverna, piazzale Torino, l’asta della stessa via Taverna, e persino il lungo mura di viale Tramello dove le auto in certe mattine si infilano sul prato e vanno quasi a sbattere contro le mura farnesiane.
Avanza un correttivo che prevederebbe l’ingresso nel nuovo parcheggio nell’ex Acna da una trasversale di via Campagna, ovvero via Astorri, quindi passaggio lungo via Cantarana e accesso al parcheggio di nuova realizzazione, spostando qui un traffico che si concentrerebbe però solo in alcune ore della giornata. L’ex Acna oggi è una spianata, la bonifica è conclusa, il progetto avanza con la quota di verde previsto e i 287 posti auto.
Da via Taverna, commercianti e residenti si stanno interrogando se questo nuovo polmone non possa recare beneficio e respiro anche a tutta l’area nord e alla loro via. Da qui, un incontro, non formale, ma informativo, dove lanciare l’idea. Sono stati invitati domani nel primo pomeriggio alla Gelateria 900 il vicesindaco Matteo Bongiorni e la l’assessora Serena Groppelli che si occupa di Ambiente ma anche di Partecipazione. E più partecipazione di così...dal basso. L’idea, a quanto pare, è quella di suggerire che si riservino posti auto ad esclusivo uso dei dipendenti dell’ospedale.
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