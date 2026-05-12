Al Bastione Corneliana spunterà un’area fitness

Sarà Luca Gaboardi, istruttore tecnico del Comune di Piacenza in servizio all’unità Eventi, Turismo Sport, a rivestire l’incarico di direttore dei lavori per l’intervento di predisposizione di un’area verde dedica a sport e salute. Il Comune di Piacenza intende infatti promuovere lo sport in ogni sua forma - è scritto nella delibera di nomina del direttore - e quindi anche per contrastare gli effetti di una eccessiva sedentarietà.

Così vengono valorizzate le zone verdi a disposizione del Comune con l’allestimento di aree attrezzate nei parchi pubblici per favorire l’avvicinamento alla pratica sportiva da parte della cittadinanza. Nasce con questo spirito l’iniziativa per implementare l’area fitness outdoor al Bastione Corneliana sul Pubblico Passeggio in corrispondenza dell’angolo di via IV Novembre-viale Patrioti.