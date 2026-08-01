Allarme siccità a Piacenza, il livello del Po crolla a -0,94 metri ed è record negativo

Ancora dieci centimetri in meno, dieci tacche da segnare al ribasso. Sembrano poche ma, se si pensa alla superficie del Grande Fiume, sono una quantità d'acqua immensa. Acqua che c'era e adesso non c'è più: a Piacenza il livello idrometrico del fiume Po sta raggiungendo numeri da record, in negativo.

Alle ore 8.45 di venerdì 31 luglio, sotto al ponte stradale, si è toccata quota -0.94 metri rispetto a quello zero idrometrico che dovrebbe rappresentare, grosso modo, la magra estiva e invernale del fiume. Dopo settimane di fluttuazioni tra settanta e ottanta centimetri in meno, adesso si è sfondata quota novanta: nella smorfia, simboleggia la paura e sembra che calzi a pennello con la situazione siccitosa. Nel Po, dove la portata a Piacenza è di appena 169 metri cubi al secondo contro una media storica di 731 metri cubi per il periodo, c'è da fare lo slalom tra i sabbioni, navigando su acqua quasi ferma e, come nei pressi della foce del Lambro, una specie di canale tra le due sponde.

Quello che si vede a occhio nudo è rafforzato anche dai dati dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici, coordinato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdbPo): i membri riuniti nei giorni scorsi hanno deciso di alzare l'asticella, classificando come "alta" la severità idrica dell'intero bacino, dalle Alpi fino al mare, informandone la Protezione Civile.

Nella nostra provincia, mentre gli agricoltori contano i giorni che restano prima della conclusione della campagna irrigua, la situazione più delicata riguarda i due invasi principali di Mignano, in Valdarda, e del Molato, in Valtidone: nel primo caso il livello di riempimento è sceso ormai al 24,8% mentre al Molato non si arriva appena al 15,5%. Percentuali di riempimento in picchiata, stante l'assenza di piogge, alte temperature e alta evaporazione: si tratta della situazione peggiore in tutta l'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli invasi.