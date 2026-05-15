Altro ricorso Gps, no dei giudici. Da oggi introiti-sosta al Comune

L’ora “X” è arrivata. Stamattina alle 10 il Comune riceverà in riconsegna da Gps-Piacenza Parcheggi l’area del cantiere di piazza Cittadella e le chiavi dei 122 parcometri che dall’appalto affidato nel 2012, quindi da 14 anni, sono stati gestiti dalla società guidata da Filippo Lodetti Alliata. L’ennesima controffensiva giudiziaria promossa da quest’ultima non ha avuto successo. L’ultimo ricorso, preannunciato da Lodetti (v. “Libertà” del 2 maggio), con un’istanza cautelare per bloccare l’intimazione alla riconsegna, risulta non essere stato ammesso dal Tribunale. Rimane dunque valido il quadro determinatosi due settimane fa con la sentenza che, respingendo il precedente ricorso cautelare di Gps, ha dato efficacia alla risoluzione contrattuale decisa dal Comune a fine settembre 2025 e rimasta sin qui congelata nelle contorte pieghe del contenzioso legale.

Scade oggi, perciò, il termine indicato dal Comune per la restituzione sia del cantiere dove i lavori per l’autosilo interrato da 261 posti sono rimasti ai preliminari sia degli strumenti per la gestione della sosta a pagamento, parcometri in primis.

Tre settimane più in là, l’8 giugno, è invece fissato il rientro in capo a Palazzo Mercanti dell’altro servizio affidato con l’appalto del 2012, la rimozione forzata e custodia dei veicoli: tempi più lunghi per consentire l’espletamento di una gara e la ricerca di un gestore esterno al posto di Gps, non disponendo il Comune di carri attrezzi (v. articolo a lato).

La sosta a pagamento (strisce blu) verrà invece gestita internamente, almeno per sette mesi, quindi fino da oggi fino a metà dicembre. Palazzo Mercanti ha disposto a tambur battente gli atti per il subentro immediato. L’8 maggio una delibera di giunta ha definito sia gli indirizzi operativi sia quelli per la necessaria variazione di bilancio, basti dire che in sette mesi si stimano dai parcometri 1,3 milioni di entrate. Ieri dagli uffici sono stati licenziati i provvedimenti conseguenti.