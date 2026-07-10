Arrestato spacciatore grazie a segnalazione con Youpol

Uno spacciatore di cocaina è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Piacenza nella serata dii giovedì 9 luglio, il seguito a una segnalazione di presunta attività di spaccio nella zona di via Sbolli arrivata alla sala operativa tramite la app Youpol. Un equipaggio in borghese della Squadra Mobile si è recato sul posto e dopo alcuni passaggi ha notato un giovane nordafricano avvicinarsi ad un veicolo ed effettuare una cessione di sostanza. I poliziotti, quindi, gli hanno intimato di fermarsi, ma l'uomo si è dato alla fuga, disfandosi del cappello e di alcune dosi di cocaina.

Fermato dopo un breve inseguimento e perquisito, è stato trovato in possesso di diverse altre dosi occultate nelle mutande e di circa 500 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. Complessivamente, sono state sequestrate 38 dosi di cocaina, per quasi 25 grammi di sostanza stupefacente. Il soggetto è un cittadino tunisino di 18 anni, incensurato ed in regola sul territorio nazionale, e residente in Provincia di Ancona. Gli investigatori lo hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e condotto in cella di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Anche in questo caso, la collaborazione dei cittadini è stata essenziale al contrasto alla criminalità diffusa.