I guai con le ditte appaltatrici che hanno portato il Comune a disporre non una ma due risoluzioni contrattuali per grave inadempimento si sono abbattuti sul cronoprogramma del nuovo asilo di Borgotrebbia. La riapertura della struttura sulle ceneri del nido “Oasi”, chiuso dal 2017 per carenze strutturali, è in calendario per il prossimo anno scolastico. Il cantiere di demolizione/ricostruizione è fermo da mesi. In questi giorni Palazzo Mercanti ha affidato alla Mynd Ingegneria srl l’incarico (46mila euro) per la revisione progettuale necessaria a redigere il nuovo bando di gara necessario per rimettere in carreggiata i lavori.

Si tratta di completare quanto realizzato dalla prima impresa appaltatrice, la Costruire srl di Taranto, che quando è intervenuto il divorzio dal Comune era arrivata all’80% circa di stato di avanzamento, ma di integrarlo anche con la sistemazione delle pertinenze esterne (aree verdi) e con l’installazione di una barriera antirumore funzionale alla destinazione scolastica, opere non ricomprese nel bando di gara e che con il nuovo riappalto si sommano quindi a quelle di completamento dell’edificio.

Per quanto riguarda le tempistiche, «la pubblicazione di gara è prevista a dicembre e il conseguente affidamento dei lavori nel gennaio 2027», fa sapere il Comune in una nota osservando che «il cronoprogramma è settato sul completamento in vista della prossima stagione scolastica».