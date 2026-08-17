Ausl piazzale Milano, dal 24 agosto sportello solo su appuntamento

lunedì 24 agosto cambia la modalità di accesso allo prenotare un appuntamento attraverso il sistema ZeroCoda. Dacambia la modalità di accesso allo Sportello unico della Casa della Comunità di Piacenza , in piazzale Milano 2: per accedere ai servizi sarà necessarioattraverso il sistema ZeroCoda.

La nuova organizzazione è stata introdotta per rendere più semplice l'accesso allo sportello, distribuendo gli appuntamenti e riducendo le attese. Attualmente, infatti, si registrano anche code di diverse ore, con circa 300 utenti al giorno. Dalla prossima settimana il cittadino potrà scegliere tra gli orari disponibili quello più comodo e presentarsi direttamente allo sportello.

Prenotare è semplice: basta collegarsi a auslpiacenza.zerocoda.it . Sul sito, senza registrarsi e senza scaricare alcuna app, è possibile individuare il servizio di cui si ha bisogno tra quelli disponibili.

Lo Sportello unico di piazzale Milano assicura l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la scelta e revoca del medico o del pediatra di famiglia, la registrazione delle esenzioni, il pagamento del ticket, l'autorizzazione per il rinnovo dei piani terapeutici per la fornitura di prodotti di assistenza integrativa, il rilascio di duplicati della tessera sanitaria in caso di smarrimento o furto, il rilascio di modelli di convenzioni bilaterali per l'estero, l'inserimento di minori/tutelati nel Fascicolo sanitario elettronico, l'attivazione della Carta nazionale dei servizi (CNS) e la prenotazione del posto per rilascio o rinnovo Patenti (non in commissione) e Porto d'armi.

Una volta scelto il servizio, è sufficiente selezionare il giorno e l'orario tra quelli disponibili. Al termine della procedura si riceve la conferma dell'appuntamento tramite SMS o mail.

persone che hanno difficoltà nell'utilizzo del sistema è attivo il Per leè attivo il Punto digitale facile alla Casa della Comunità di piazzale Milano; saranno anche presenti operatori disponibili per fornire assistenza e supporto.

Inoltre, nel caso in cui non si volesse utilizzare il servizio ZeroCoda per la prenotazione del posto a piazzale Milano, si ricorda che gli Sportelli unici periferici , limitrofi alla città, continuano ad avere l'accesso libero.

Il passaggio alla prenotazione nasce dall'esigenza di migliorare l'organizzazione di un servizio caratterizzato quotidianamente da un afflusso molto elevato. La distribuzione degli accessi su fasce orarie definite consentirà di limitare l'affollamento e le attese prolungate, offrendo ai cittadini maggiore certezza sui tempi necessari per accedere allo sportello.

La nuova modalità sarà monitorata nel tempo per valutarne l'efficacia, in particolare rispetto ai tempi di attesa e alla qualità dell'accesso al servizio.