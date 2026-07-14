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Bambina cade a bordo piscina e si ferisce, famiglia risarcita con 50mila euro

Protagonista suo malgrado una piccola di dieci anni scivolata su una lastra di granito. Il tribunale condanna il villaggio turistico

Filippo Lezoli
|4 ore fa
Bambina cade a bordo piscina e si ferisce, famiglia risarcita con 50mila euro
1 MIN DI LETTURA
Quella che doveva essere un’estate da sogno, l’appuntamento atteso lungo tutto l’arco dell’anno, per una famiglia piacentina è finita anzitempo a causa dell’incidente occorso alla figlia di dieci anni, scivolata a bordo piscina, rompendosi tibia e perone. I fatti, come racconta il Corriere della Sera, risalgono a cinque anni fa, era infatti il 21 luglio del 2021, ma il loro strascico è giunto fino ad oggi, quando il Tribunale di Piacenza ha condannato un villaggio turistico sulla costa orientale della Sardegna a versare come risarcimento alla famiglia 50mila euro, fra danni e spese legali.
Per giudici anche la mancata sorveglianza dei genitori ha avuto un ruolo nell’incidente, ma la responsabilità è della struttura, che deve rimediare ai danni fisici e agli altri disagi causati ai genitori e ai figli.
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