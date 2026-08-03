Barista minaccia cliente con un coltello, locale chiuso per 10 giorni

Un bar nella zona della stazione ferroviaria di Piacenza venerdì 31 luglio è stato chiuso per 10 giorni dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Piacenza. Il pubblico esercizio è stato teatro di gravi episodi che hanno dimostrato l’esistenza di un evidente pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, tale da giustificare l’adozione della chiusura temporanea.

In particolare, la sospensione dell’attività si è resa necessaria dopo un intervento effettuato dalla Squadra Volante nella giornata di martedì 28 luglio, a seguito di un’aggressione da parte del titolare del bar che, armato di coltello, ha minacciato di morte un avventore, che poco prima si era lamentato della scarsa qualità del cibo servito. Il barista aveva anche cercato di sottrargli il telefono cellulare per impedirgli di chiamare le forze dell'ordine. Oltre alla chiusura temporanea del locale per 10 giorno, l'uomo è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata.