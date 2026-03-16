Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Basta “ecomostro” in via Goitre in arrivo il centro commerciale

Corre il cantiere di Maury’s, marchio no food. L’impalcato abbandonato è stato rivestito

Gustavo Roccella
Gustavo Roccella
|4 ore fa
Lo stato attuale del cantiere dell’ex “ecomostro” in via Goitre
Lo stato attuale del cantiere dell’ex “ecomostro” in via Goitre
1 MIN DI LETTURA
L’ecomostro non c’è più. L’impalcato da vent’anni in stato di abbandono che faceva brutta mostra di sé in via Goitre accanto al centro commerciale Galassia è stato dotato di pannelli di rivestimenti nuovi fiammanti ed è avviato sulla strada di un rapido completamento edilizio. Merito della nuova proprietà dell’area che, da quando vi ha messo mano, ha impresso una decisa ripartenza a un progetto rimasto a lungo su un binario morto. Si tratta della Punto immobiliare srl, società romana che opera nel settore dell’affitto di aziende e che fa capo a Maury’s, catena della grande distribuzione specializzata nel no food.
La data di fine lavori indicata nella cartellonistica di cantiere dice primavera 2026, precisamente il 22 aprile.

Gli articoli più letti della settimana