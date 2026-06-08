Bastione Corneliana, al via i lavori per l'area fitness

Sono iniziati oggi, sul Pubblico Passeggio, i lavori per la realizzazione di una nuova zona attrezzata per il fitness all'aperto nell'area del Bastone Corneliana. L'intervento, affidato alla ditta specializzata Proludic Srl - operatore che si occuperà anche della successiva installazione dei macchinari - prevedono una prima fase di posa in opera della pavimentazione antitrauma, fondamentale per tutelare la sicurezza dei fruitori.

L'installazione della nuova palestra a cielo aperto ha un valore complessivo di 30.715,36 euro (Iva inclusa), sostenuto grazie al cofinanziamento al 50% tra Comune di Piacenza e i fondi nazionali destinati al progetto "Sport di tutti - Parchi", gestiti da Sport e Salute Spa in collaborazione con Anci Emilia Romagna.

Nei prossimi giorni, sarà avviato, nelle immediate vicinanze, l'intervento che prelude alla posa del "Monumento al Fante", che troverà nel Bastione la cornice pubblica in cui possa essere valorizzata la scultura opera di Francesco Riccardo Monti, che la realizzò nel 1926 per commemorare i Caduti del 65° Reggimento Fanteria. Attualmente custodita nel cortile di Palazzo Scotti da Sarmato, ex Caserma De Sonnaz in via Castello, la statua è stata donata alla città - un omaggio di cui la Giunta ha approvato ufficialmente l'accettazione - dalla società "Immobiliare Santa Caterina Srl". Le operazioni di smontaggio e ricollocazione del monumento saranno effettuate da tecnici abilitati a lavorare su beni culturali e avverranno senza oneri finanziari diretti a carico del Comune.

La realizzazione di entrambi gli interventi nello stesso periodo è stata pensata proprio per minimizzare l'impatto dei lavori per la cittadinanza, restituendo alla collettività uno spazio da vivere sia nella sua vocazione sportiva e conviviale, grazie alla nuova area fitness all'avanguardia, sia attraverso la promozione del decoro urbano, il richiamo alla storia e al patrimonio culturale evocato dalla scultura del Monti.