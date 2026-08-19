Besurica, mette i libri per i bimbi e poco dopo qualcuno gli dà fuoco

Prima i libri per bambini, sistemati appena qualche ora prima. Poi il fuoco, appiccato all’interno della piccola casetta dei libri, e i danni al tavolo. E non sarebbe nemmeno il primo episodio di vandalismo che si registra nel giardino di via Marzioli, alla Besurica. Un gesto che ha fatto scattare la rabbia e, soprattutto, aperto un dibattito tra i residenti sul rispetto degli spazi comuni e sull’educazione delle nuove generazioni.

A raccontare quanto accaduto sono alcuni abitanti della zona, attraverso le segnalazioni e i commenti comparsi sui social. La casetta dei libri, uno dei piccoli punti di condivisione presenti nel quartiere, è stata svuotata e i libri sono stati incendiati. Tra questi c’erano anche volumi destinati ai bambini, messi nella casetta proprio quella mattina dalla moglie di uno dei residenti. Un gesto semplice, quello di lasciare libri a disposizione di chiunque voglia prenderli, trasformato nel giro di poche ore in un atto di vandalismo.

Il fuoco, inoltre, avrebbe provocato danni anche al tavolo sul quale si trova la struttura. Un episodio che, al di là del valore economico dei materiali, colpisce per il significato del gesto: qualcuno ha scelto deliberatamente di distruggere qualcosa pensato per essere utilizzato da tutti.