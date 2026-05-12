Capitale europea Ue, si parte da Dante:«Associazioni, fatevi avanti»

Proprio come si dice dei viaggi, il percorso è molto più importante della meta. Regala esperienza e valore. L’analogia calza a pennello con l’itinerario che Piacenza si appresta ad affrontare per dare gambe e muscoli alla sua candidatura a capitale europea della Cultura 2033, fra sette anni infatti toccherà ad una città italiana questa brillante posizione.

Bisogna crederci e vivere l’esperienza. «Noi ci crediamo, vogliamo l’aiuto di tutti» sono le parole dell’assessore Christian Fiazza (Cultura) nel lanciare un’iniziativa imminente che anticipa a “Libertà”. E’ la chiamata di tutte le associazione culturali piacentine, più di 340, a collaborare, a portare idee, progetti, cominciando martedì 19 maggio al Farnese. Farnese che, tra l’altro, è la testa di ponte della cultura piacentina, sarà adeguato ai tempi con i progetti di sistemazione in agenda.