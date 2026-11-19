Ha trattenuto la causa in decisione per quasi nove mesi la Corte d’appello di Bologna. Una lunga riflessione, per scrivere una sentenza che suona da clamoroso controribaltone. E che mette in seri guai il Comune, chiamato a versare alle controparti 186mila euro in spese legali, con la prospettiva di risarcimenti per oltre 4 milioni.

Stiamo parlando dell’annoso contenzioso giudiziario - parte nel 2006 - sui lavori di risanamento e restauro dell’ex Macello di via Scalabrini, oggi sede del Politecnico e dell’Urban Center. Un controribaltone perché dopo i pronunciamenti, prima del Tribunale di Piacenza (2016) e poi della stessa Corte d’appello di Bologna (2019), che condannavano il Comune a risarcire i danni alle due imprese - le romane Soved e Donati - aggiudicatarie del cantiere, la Cassazione, a cui Palazzo Mercanti fece ricorso, aveva annullato - ribaltone numero 1 - la sentenza di secondo grado, mettendo l’amministrazione municipale nelle condizioni di chiedere lei rimborsi e risarcimenti, segnatamente i 4,2 milioni già versati alle imprese nel precedente mandato.

La Cassazione aveva disposto il rinvio della causa alla Corte d’appello (in diversa composizione). La quale, dopo l’udienza tenutasi lo scorso gennaio, ha pubblicato in questi giorni la sentenza del ribaltone numero 2: confermando di fatto il suo primo pronunciamento, accoglie le tesi delle due imprese, rigetta quelle del Comune addebitandogli colpa esclusiva della rottura dei rapporti tra le controparti e condannandolo a rifondere le spese di lite di tutti i quattro gradi di giudizio, per il citato importo di 186mila euro.

A Palazzo Mercanti rimane la possibilità di un nuova impugnazione in Cassazione, anche se, «stante il rilevante valore del contenzioso, i contenuti della sentenza dovranno essere attentamente approfonditi al fine di valutare se ricorrano elementi per gravare» la causa «con ulteriore ricorso» alla Suprema Corte. E’ l’avvertimento che arriva dalla stessa Avvocatura comunale per mano del coordinatore Paolo Cabrini, contenuto a conclusione della relazione allegata alla delibera di giunta che accantona i fondi per le spese legali, delibera ora al vaglio delle aule consiliari.