Ciclabile di via Veneto, Fiab Amolabici: «Una vera corsa a ostacoli»

Interviene Angelo Nani, presidente di Fiab Amolabici, associazione impegnata nella tutela dei ciclisti nel Piacentino: «A volte sembra una vera corsa a ostacoli: così non può funzionare». A detta di Fiab, la direttrice di via Veneto registra circa 16.234 veicoli al giorno e, nelle ore di punta, più di 1.700 biciclette dirette verso il centro. «Oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale – sottolinea Nani – è fondamentale adottare comportamenti responsabili: velocità moderata, intorno ai 10 km/h, precedenza ai pedoni e, per questi ultimi, l’abitudine di mantenere la sinistra, così da avere visibilità sui mezzi in arrivo».