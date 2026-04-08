Segnaletica sparita, buche e avvallamenti : è la ciclabile di via Veneto

In molti punti la segnaletica è solo un ricordo. Dove la forza dell’abitudine e il buonsenso non bastano, a imporsi sono il suono di un campanello e qualche richiamo deciso: «Le bici a sinistra, i pedoni a destra!» dice una pensionata in sella alla sua due ruote, mentre invita un passante a liberare la corsia. La linea gialla che dovrebbe separare pedoni e ciclisti, lungo la pista ciclabile di via Veneto, è scomparsa in ampi tratti. E non si tratta di un percorso secondario: è uno degli assi più lunghi e trafficati di Piacenza, che collega il quartiere Besurica a barriera Genova e da lì al centro storico. Un tratto attraversato quotidianamente da studenti, lavoratori, anziani e famiglie. Il malcontento cresce e non fa distinzione di età: chi percorre questa ciclabile chiede interventi urgenti per ristabilire ordine e chiarezza. In altre parole, il ripristino della segnaletica orizzontale, la linea colorata che indica la separazione tra ruote e passi.