Cimitero, il cancello che agevola i disabili è chiuso
Il problema riguarda soprattutto chi deve raggiungere in carrozzina il quarto e quinto reparto. Lo stop nei fine settimana
Elisabetta Paraboschi
|3 ore fa
L’ingresso del cimitero che rimane chiuso nei fine settimana
«Cancello chiuso. Per accedere usare entrata laterale via Portapuglia oppure ingresso principale». Così sta scritto sull’avviso siglato Ascp ossia Azienda servizi cimiteriali di Piacenza apposto a un ingresso del cimitero urbano: per la precisione si tratta di quello frontale poco prima del parcheggio di via Portapuglia. È stato posizionato da un po’ di tempo, avvertono alcuni cittadini, e sta creando non pochi problemi a chi frequenta il cimitero e ha una difficoltà motoria. Soprattutto perché la chiusura avviene nei fine settimana e nei giorni festivi in cui c’è una maggiore affluenza di persone che vanno a visitare i loro cari scomparsi.
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