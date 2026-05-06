Cimitero, il cancello che agevola i disabili è chiuso

«Cancello chiuso. Per accedere usare entrata laterale via Portapuglia oppure ingresso principale». Così sta scritto sull’avviso siglato Ascp ossia Azienda servizi cimiteriali di Piacenza apposto a un ingresso del cimitero urbano: per la precisione si tratta di quello frontale poco prima del parcheggio di via Portapuglia. È stato posizionato da un po’ di tempo, avvertono alcuni cittadini, e sta creando non pochi problemi a chi frequenta il cimitero e ha una difficoltà motoria. Soprattutto perché la chiusura avviene nei fine settimana e nei giorni festivi in cui c’è una maggiore affluenza di persone che vanno a visitare i loro cari scomparsi.