Consegnata la Benemerenza Civica al giornalista Pierluigi Magnaschi

E' stata conferita nel primo pomeriggio di lunedì 11 maggio la Benemerenza Civica della città di Piacenza al giornalista Pierluigi Magnaschi. in apertura della cerimonia è intervenuto anche il ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti. L'onorificenza, consegnata nella cornice dell'Auditorium Sant'Ilario alla presenza delle autorità politiche, civili e militari, è stata istituita dal Comune nel 2014 ed è associata alla ricorrenza con cui si celebra l'anniversario del plebiscito che decretò, il 10 maggio 1848, l'annessione di Piacenza al Piemonte: esito che valse, alla città, l'appellativo di «Primogenita d'Italia» attribuitole dal re Carlo Alberto.