Divieto assoluto di consumare cibi e bevande sui sagrati delle chiese di Piacenza, in particolare di quelle del centro storico cittadino. E’ l’ordinanza che sta per essere pubblicata dal Comune di Piacenza e che rispecchia quella emanata nel maggio 2025 e oggi scaduta.

Sarà un’ordinanza sindacale temporanea, nell’attesa che si appronti un apposito regolamento - una sorta di decalogo contro il degrado urbano con divieti e relative sanzioni - che dovrà passare in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Solo allora si potrà avere un provvedimento con validità 365 giorni su 365. Fino all’approvazione del contenitore ci si affida alla replica dell’ordinanza emessa nel maggio del 2025.

A sostenere l’emissione della nuova ordinanza è la stessa diocesi di Piacenza-Bobbio, in particolare con l’Opera parrocchiale della cattedrale di Piacenza. Il divieto varrà su tutti i sagrati delle chiese cittadine.