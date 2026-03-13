Domenica la fiera di San Giuseppe, le modifiche alla viabilità
Dalle ore 6 del mattino alle 20, nel tratto di via Campagna compreso tra via San Bartolomeo e Cantone del Cristo
Redazione Online
|1 ora fa
Una precedente edizione della fiera di San Giuseppe in via Campagna a Piacenza
Domenica 15 marzo, in occasione della tradizionale fiera di San Giuseppe a cura del Consorzio Mercanti di Qualità, si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità. Dalle ore 6 del mattino alle 20, nel tratto di via Campagna compreso tra via San Bartolomeo e Cantone del Cristo sarà consentito il passaggio unicamente ai residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso. Varrà per tutti, senza eccezioni, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, in vigore dalle 6 di domenica 15 sino alle 6 del mattino di lunedì 16 marzo.
Dalle 6 alle 20 di domenica 15, inoltre, sarà vietata la circolazione per tutti nel tratto di via Astorri tra via Ghittoni e via Campagna. I soli residenti potranno transitare eccezionalmente in entrambi i sensi di marcia in via San Sepolcro (nel tratto tra via Ghittoni e via Campagna), mentre nella stessa via Ghittoni - che sarà percorribile in entrambi i sensi da tutti i veicoli - verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud.
I mezzi pubblici osserveranno, per la giornata di domenica 15, percorsi alternativi.
I mezzi pubblici osserveranno, per la giornata di domenica 15, percorsi alternativi.
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