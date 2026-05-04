Dosi, bilancino e contanti: un arresto per spaccio alla Besurica

Uno straniero è stato arrestato per spaccio domenica 3 maggio, dalle Volanti della Questura di Piacenza, alla Besurica. L'intervento è avvenuto grazie alla segnalazione di un residente che ha notato una persona sospetta a bordo di un’auto bianca nel parcheggio pubblico e ferma in sosta già da diversi giorni. Alla vista degli agenti l'uomo ha cercato di nascondersi per evitare il controllo. A bordo è stata notata la presenza di sostanza verosimilmente stupefacente suddivisa in numerosi involucri.

Lo straniero e l’auto, quindi, sono stati perquisiti rinvenendo 49 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un totale di 39 grammi, un bilancino digitale e diversi tagli di banconote per un totale di 655 euro. Il tutto è stato sequestrato e l'uomo arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti. E' stato poi condotto presso le camere di sicurezza della Questura.

Nel pomeriggio di lunedì 4 maggio si è svolta la direttissima, nella quale è stato dato il nulla osta all'espulsione e il divieto di dimora dalle regioni Emilia Romagna e Lombardia