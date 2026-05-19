È morto a 98 anni don Luigi Fornari, il prete che inventò la festa dei nonni

La città perde il suo sacerdote decano. E' mancato all'età di 98 anni don Fornari. Nel quartiere della parrocchia di Sant’Anna arrivò nel 1968, da curato, come aiutante dell’ultra novantenne don Antonino Rizzi e, due anni dopo, prese le redini della chiesa. In precedenza, subito dopo l’ordinazione, il vescovo Umberto Malchiodi lo mandò a insegnare lettere al seminario per raffreddare la scontro di allora tra Collegio Alberoni e Seminario vescovile basato su motivi filosofici (chi era più tomista dei due). Nello stesso tempo fu curato quattro anni in San Savino, tre in Nostra Signora di Lourdes, uno alla Sacra Famiglia.