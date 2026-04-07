Emissione del conguaglio Tari 2025, l'avviso in consegna a tutte le utenze

E' in corso l'emissione degli avvisi di pagamento a saldo del conguaglio Tari - la tariffa sui rifiuti - relativamente all'annualità 2025, con scadenza entro il 30 aprile prossimo. Tutti i titolari di utenze, pertanto, stanno ricevendo via posta la lettera relativa al conguaglio, anche nel caso in cui non sia dovuto alcun importo ulteriore: ciò avviene perché, con il passaggio dalla Tari alla nuova tariffa corrispettiva (TCP), che entra in vigore dal 2026, è necessaria una formalizzazione contabile.

Qualora i cittadini interessati siano beneficiari del Bonus Rifiuti, in linea con quanto previsto dalla delibera ARERA n. 355 del 2025 (articolo 10, comma 5), il riconoscimento dell'agevolazione verrà riportato - come diminuzione del corrispettivo da pagare - nella seconda fattura TCP del 2026.