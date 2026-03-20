Ex-Acna e accesso al parcheggio: «Incontro con la Soprintendenza»

Quarto incontro pubblico promosso dai residenti per fare il punto su bonifica e riqualificazione dell'area ex Acna: una quarantina i partecipanti alla presenza del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni. Al centro del confronto la proposta avanzata da un gruppo di cittadini di spostare l’accesso veicolare al parcheggio dall’area di Porta Borghetto all’inizio di via Tramello, in prossimità di via Campagna. Nodo cruciale resta il vincolo della Soprintendenza (fascia di tutela di 40 metri dalle Mura): Bongiorni, pur esprimendo «cautela sulle difficoltà del percorso visto che un eventuale parere favorevole comporterebbe una variante urbanistica e un conseguente allungamento dei tempi di consegna dell’opera», ha comunicato che il Comune «ha già esaminato la proposta, inviata ufficialmente con cartografia e rilievi dai residenti», ritenendola interessante e migliorativa da molti punti di vista, tanto che la prossima settimana si terrà un incontro presso la Soprintendenza di Parma, coinvolgendo anche l’assessora Fantini.

Intanto prosegue l’iter: in corso l’esproprio dell’area destinata a parcheggio, la bonifica dovrebbe chiudersi entro fine marzo, nei tempi PNRR, ed entro il 20 maggio sarà definita la demolizione del muro con le analisi sui materiali. Termine complessivo degli interventi fissato al 30 giugno: entro quella data è prevista anche la riapertura di via Cantarana, oggi a uso esclusivo della palestra Le Club. Resta aperta la questione dell’area camper, al momento non finanziata e oggetto di forte contrarietà da parte della maggioranza dei residenti sia per l’aumento del traffico, già estremamente impattante considerati i circa 300 posti auto a rotazione, sia per la trasformazione di una ulteriore parte dell’area verde in parcheggio: è stato concordato, su proposta di Bongiorni, un incontro pubblico dedicato all’area, mentre il cronoprogramma viaggia in linea prevedendo l’avvio dei lavori tra settembre e ottobre 2026 con conclusione entro l’estate 2027.