Falso sindacalista Spi-Cgil, ma il centenario non ci casca

Un truffatore senza scrupoli si è spacciato per sindacalista dello Spi Cgil e, con la scusa di chiedere informazioni sulla pensione, ha tentato di truffare un pensionato piacentino di 100 anni residente in città. Il vecchio pensionato, però, non è caduto nel raggiro: non ha fatto entrare in casa l’imbroglione e ha chiesto informazioni alla Camera del Lavoro. L’episodio è avvenuto ieri mattina.

Mancava all’elenco dei “finti” il truffatore che si spacciava per sindacalista, tra i numerosi già noti: falsi tecnici del gas, della luce, dei termosifoni, dell’acqua; finti impiegati di banca e poste finti poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti della polizia locale; falsi avvocati; falsi nipoti, figli e figlie.