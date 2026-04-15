Farnesiana, definitiva una rotatoria su due: lavori finiti entro l'anno

Entro la fine del 2026, una delle due rotatorie sulla strada provinciale 6 a Piacenza, all’imbocco dell’ingresso Farnesiana della tangenziale sud, diventerà definitiva: l’obiettivo della Provincia è avviare almeno la fase di affidamento dei lavori entro 8 mesi. Per la rotatoria “gemella” adiacente, invece, i tempi saranno più lunghi. Lo ha chiarito, nei giorni scorsi, il dirigente del settore Viabilità della Provincia Davide Marenghi facendo il punto sul nuovo assetto viario delle due rotonde, per il momento realizzate solo con new jersey bicolori, che sono state sperimentate per regolare meglio ingresso e uscita dalla tangenziale nel tratto Mucinasso - via Farnesiana.

La prima notizia è che le due rotatorie in serie, in questa fase di sperimentazione, hanno avuto un riscontro positivo: dallo scorso agosto i numeri di incidenti sono crollati, come dichiara anche la presidente della Provincia Monica Patelli, così come le difficoltà legate a code per nell’immissione da una strada all’altra. Di conseguenza, saranno confermate e rese definitive.