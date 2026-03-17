Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Gerbido e Mortizza, rinfrescata a panchine e parchi

I volontari della cittadinanza attiva al lavoro con manutenzione e pulizie extra

Thomas Trenchi
|1 ora fa
Volontari al lavoro per sistemare le panchine di Gerbido foto trenchi
Volontari al lavoro per sistemare le panchine di Gerbido foto trenchi
1 MIN DI LETTURA
Panchine tirate a lucido, tavoli da picnic sistemati e recinzioni riparate. I residenti volontari delle frazioni di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi hanno dato nuova vita ad alcuni arredi urbani nei giorni scorsi, nell’ambito del percorso di cittadinanza attiva. A raccontarlo è Umberto Venezia, referente dell’associazione “Noi di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi”: «In collaborazione con il Comune, abbiamo dedicato due giornate alla manutenzione delle panchine: levigate e pitturate secondo quanto concordato con l’amministrazione. Particolare attenzione è stata riservata alle due panchine rosse realizzate in memoria delle donne vittime di violenza. Alcune presentavano crepe, che abbiamo trattato con vernici e impregnanti forniti dall’associazione. Complessivamente, abbiamo speso circa 160 euro per materiali, vernici e pennelli».
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana