Gerbido e Mortizza, rinfrescata a panchine e parchi
I volontari della cittadinanza attiva al lavoro con manutenzione e pulizie extra
Thomas Trenchi
|1 ora fa
Volontari al lavoro per sistemare le panchine di Gerbido foto trenchi
Panchine tirate a lucido, tavoli da picnic sistemati e recinzioni riparate. I residenti volontari delle frazioni di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi hanno dato nuova vita ad alcuni arredi urbani nei giorni scorsi, nell’ambito del percorso di cittadinanza attiva. A raccontarlo è Umberto Venezia, referente dell’associazione “Noi di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi”: «In collaborazione con il Comune, abbiamo dedicato due giornate alla manutenzione delle panchine: levigate e pitturate secondo quanto concordato con l’amministrazione. Particolare attenzione è stata riservata alle due panchine rosse realizzate in memoria delle donne vittime di violenza. Alcune presentavano crepe, che abbiamo trattato con vernici e impregnanti forniti dall’associazione. Complessivamente, abbiamo speso circa 160 euro per materiali, vernici e pennelli».
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