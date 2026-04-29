Giardini di via Samorè e le panchine tolte nel 2024: «Quando le rimettono?»

«Ma le rimettono finalmente?». All’arrivo di Libertà ieri pomeriggio nei giardini di via Samorè tra via Malvicini e via Gambara, una ragazza pone la domanda con entusiasmo. La risposta spetta al Comune, ma qui diversi residenti chiedono a gran voce la ricollocazione delle sei panchine rimosse tempo fa per ragioni di sicurezza. Erano lungo il sentiero tra le abitazioni, vicino al campo giochi recintato. Oggi, invece, alcuni anziani portano sedie pieghevoli da casa e le sistemano tra gli alberi, dove un tempo c’erano le panchine, pur di sedersi all’ombra e scambiare due parole. «Rimuovere un arredo urbano così utile è stato un atto ingiustificato e qui ne sentiamo la mancanza», spiega un uomo di passaggio.

La rimozione risale alla primavera del 2024. Il motivo? Quelle panchine erano diventate punto di riferimento per spacciatori che, soprattutto di notte, vendevano stupefacenti ai loro clienti. Da tempo, nella zona del Corpus Domini, i residenti segnalavano la presenza di un gruppo numeroso di giovani che faceva rumore fino a tarda notte, con almeno tre cani pitbull che intimorivano i passanti. In un episodio, un ragazzo armato di mazza da baseball aveva minacciato un coetaneo. A questo si aggiungevano atti di vandalismo e spaccio continuo.