Giardini Margherita restituiti alla città: «Spazio fondamentale»
Terminati i lavori di ristrutturazione. E a settembre toccherà ai Merluzzo con un intervento (molto atteso) sui vialetti
Elisabetta Paraboschi
|3 ore fa
I giardini Margherita sono tornati alla cittadinanza. E a settembre toccherà ai Merluzzo con un intervento (molto atteso) sui vialetti. Lo spazio fra via Alberoni e piazzale Marconi è stato inaugurato ufficialmente venerdì 24 aprile alla presenza di istituzioni, cittadini, alunni e rappresentanti dell’Associazione Quartiere Roma e Amici dei giardini Margherita e Merluzzo.
«Questo spazio è per noi fondamentale - spiegano la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore Matteo Bongiorni insieme al responsabile del verde del Comune di Piacenza Vittorio Omati -. L’ultimo intervento risaliva a oltre 25 anni fa: il giardino misura 21mila metri quadrati di cui 5.300 metri di vialetti che sono stati ridisegnati secondo il progetto originario. Abbiamo sistemato i sottoservizi, ossia le canalizzazioni della pubblica illuminazione, i tombini e abbiamo posato il calcestre. Nei mesi scorsi abbiamo provveduto alla manutenzione del verde e nell’ambito dell’intervento c’è stata la sistemazione del gazebo e la pulizia e riattivazione della fontana per un totale di 500mila euro di risorse comunali».
Per quanto riguarda invece i giardini Merluzzo, l’intervento incomincerà in settembre e terminerà prima della fine dell’anno, prevedendo il rifacimento del calce nei vialetti per un totale di 100.000 euro di risorse del Comune.
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